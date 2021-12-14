Причины покраснения реки Арчеда в Волгоградской области объяснили старожилы

Кадр с видео администрации Фролово

Несколько дней назад жителей Фролово в Волгоградской области насторожил цвет реки Арчеда. В воде появились огромные пятна красно-желто-коричневого оттенка в районе улицы Советской. На место выехала рабочая группа для забора вещества с поверхности воды на наличие в ней горюче-смазочных, фекальных и других вредных веществ. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Фролово, после проведенного специалистами ООО «Водоканал» исследования выяснилось, что в Арчеде отсутствуют вредные примеси. В администрации города привели версию старожилов Фролово, почему вода вдруг поменяла цвет.

- Из беседы со старожилами городского округа город Фролово было выяснено, что такие пятна появляются ежегодно после выпадения обильных осадков как результат стекания этих осадков с деревьев, - отметили в администрации Фролово.

Отметим, местные жители сообщили о появлении в Арчеде пятен красного, желтого и коричневого цветов 10 декабря. Это уже не первый случай, когда река во Фролово меняет цвет. В январе этого года жители также заметили покраснение воды и массовую гибель рыбы. В итоге Следственный комитет возбудил уголовное дело, оказалось, что ООО «Донской электрометаллургический завод» через ливневую канализацию сбрасывал в реку жидкие бытовые и промышленные отходы.