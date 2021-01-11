Уже несколько дней жители Фроловского района Волгоградской области бьют тревогу: река Арчеда странным образом поменяла цвет. Теперь водный поток стал красным. И это еще не все. В реке погибло очень много рыбы, о чем фроловчане сообщают в социальных сетях.«Вот и рыба вся подохла. Адская смесь, а не Арчеда стала»«Покраснела от стыда»«Уничтожили этим земснарядом все бактерии благотворные какие там были»В прошлом году специалисты провели реабилитацию Арчеды по нацпроекту «Экология». Они углубили дно, высадили деревья вдоль берега и расчистили саму реку без каких-либо препаратов или агрегаторов. Земснаряды были остановлены в конце 2020 года. После всех проведенных работ в декабре брались пробы воды – она была чиста по показателям СанПиН. Но сейчас что-то пошло не так. Власти начали проверку. Сегодня, 11 января, государственные инспекторы осмотрят береговую линию и акваторию Арчеды во Фроловском районе на предмет выявления водовыпусков, рассказали «КП-Волгоград» в облкомприроды. Специалисты лаборатории «Регионального центра экологического контроля» возьмут пробы воды.Начала проверку и региональная прокуратура.- В ходе надзорной проверки будет дана правовая оценка доводам публикаций о несанкционированном сливе канализационных стоков в водный объект, гибели водных биоресурсов, некачественном выполнении работ по расчистке Арчеды, - отметили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.Если будут основания, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.