В Волгоградской области мастера по ремонту оборудования будут судить за гибель рыбы в Арчеде

Массовую гибель в Арчеде зимой обнаружили местные жители. Кадр с видео сообщества "Волгоград".

В Волгоградской области прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении мастера по ремонту оборудования электрометаллургического завода. Мужчине вменяют «Загрязнение поверхностных вод, если это деяние повлекло причинение существенного вреда рыбным запасам и их массовую гибель». Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки Фроловской межрайонной прокуратуры Волгоградской области, проведенной на основании публикаций СМИ о массовой гибели рыбы в реке Арчеда, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Обвиняемый ненадлежащим образом исполнял свои обязанности по ежемесячной проверке работы ливневой и фекальной канализаций. Он допустил функционирование несанкционированно установленной переливной трубы между двумя колодцами фекальной и ливневой канализаций. В результате засора прошлой зимой, примерно с декабря по январь, нечистоты сбрасывались в реку Арчеда в городе Фролово. Вода стала грязной, она стала красного цвета, также в ней резко снизился уровень растворенного кислорода. Это привело к массовому замору рыбы: погибло более 3 тысяч 850 экземпляров рыб различных пород. Ущерб природным ресурсам оценили в 260 тысяч рублей.

Расследование проводили сотрудники Следственного отдела по Фроловскому району СУ СКР по региону. Уголовное дело было направлено во Фроловский городской суд. Мастеру по ремонту оборудования грозит до двух лет тюрьмы.