Стоят две Продольные, центр и Историческая: Волгоград сковали 6-балльные пробки

В Волгограде на большинстве улиц затруднено движение.

Волгоград 14 декабря 2021 года сковали серьезные пробки. По оценкам сервиса «Яндекс. Пробки» к 14 часам заторы на дорогах города оценивались в 6 баллов. Стоит Вторая Продольная в северных районах, проспект Ленина от Тракторного до Ельшанки, серьезные заторы на отдельных участках проспекта Жукова и Исторической. В центре еле едут машины по Коммунистической, Пархоменко. Стоит Ангарская. Огромные пробки на Череповецкой и проспекте Университетском, ул. 64-Армии. В Красноармейском заторы на Изобильной, Фадеева, проспекте Героев Сталинграда, 40 лет ВЛКСМ и на Моцарта.

Ситуацию осложняет непогода. Идет легкий снег, на дорогах гололедица, много ДТП. Только за утро в Волгоградской области случились два жутких ДТП с погибшими. Мэрия Волгограда объявила, что на обработку улиц от гололеда вышла вся техника. Пока это не очень помогает, водителям следует соблюдать дистанцию и скоростной режим.