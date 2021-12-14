Из-за непогоды волгоградские дороги обрабатывают песко-соляной смесью

На улицах работают порядка 50 КДМ Фото: Юлия Данильченко

В ближайшие сутки в Волгограде и области ожидаются осадки в виде снега. Дорожники уже готовят трассы к неблагоприятным погодным условиям. Сейчас более 50 КДМ обрабатывают трассы песко-соляной смесью. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе мэрии. Это необходимо для того, чтобы после выпадения осадков на проезжей части не было наледи. Не забывают про тротуары, спуски. В приоритете основные магистрали города-героя. Затем дорожники переместятся на второстепенные проезды.

- Городские дорожно-коммунальные службы обращаются к водителям с просьбой не препятствовать работе специализированной техники, не бросать автомобили на неорганизованных парковках, а также избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, - обратились к волгоградцам в администрации.