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Происшествия14 декабря 2021 11:23

В Волгограде в ДТП на скользкой дороге погибла 32-летнняя женщина, трое в больнице

«Сузуки» и «Нива Шевроле» не разъехались в Дзержинском районе
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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Нива перевернулась на бок, "Сузуки" слетела в кювет.

Нива перевернулась на бок, "Сузуки" слетела в кювет.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вторая смертельная авария за сегодняшний день: утром в Городищенском районе области погиб молодой водитель и пять человек получили травмы, спустя три часа страшное ДТП произошло в Дзержинском районе Волгограда на дороге в сторону поселка Новая Надежда. На повороте к поселку Радужному не разъехались «Нива Шевроле» и «Сузуки». По данным ГУ МВД по Волгоградской области, 31-летний водитель «Нивы» не справился с управлением, авто вынесло на встречку. После столкновения машина перевернулась на бок.

В результате оба водителя и один пассажир в больнице. К несчастью, еще одна женщина, 32-летняя пассажирка «Нивы», скончалась еще до приезда врачей.

В Волгограде сложная погодная обстановка, водителям стоит быть предельно аккуратными и соблюдать скоростной режим и дистанцию. Мэрия заявила, что коммунальные машины приступили к обработке дорог противогололедными реагентами.