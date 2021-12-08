Судебные приставы прокомментировали визит волгоградских противниц QR-кодов

Женщины пришли к приставам в противогазах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

УФССП по Волгоградской области прокомментировали визит группы активисток, выступающих против QR-кодов и вакцинации. Напомним, женщины пришли на прием к начальнику Советского районного отделения судебных приставу Давиду Артуньянцу в противогазе и отказались снимать СИЗ, чтобы старший пристав идентифицировал личность и оказал помощь по личным вопросам. А вопросы касались исполнительного производства. Все это было заснято на телефон и выложено в сеть.

- В ходе личного приема в кабинете гражданка в противогазе производила видеосъемку. При досмотре личных вещей гражданки, запрещенных к проносу в здание подразделения судебных приставов Управления предметов не обнаружено, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе УФССП.

Напомним, ранее эта же группа лиц явилась в Роспотребнадзор и требовала у сотрудников сертификаты и паспорта. Четырех женщин оштрафовали. Им это явно не понравилось – в суде женщины вели себя провокационно и отказывались присутствовать на заседании.