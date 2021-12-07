Волгоградские противницы QR-кодов заявились к судебным приставам в противогазе

Активистка явилась к судебному приставу в противогазе и отказалась его снимать. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградцы активно обсуждают очередной видеоролик от противниц QR-кодов. Ранее четыре женщины вломились в региональный Роспотребнадзор. На этот раз активистки пришли на прием в кабинет начальника Советского районного отдела судебных приставов Давида Арутюньянца и требовали принять их. Пришли в противогазе. Ролик продолжительностью чуть менее трех минут набрал свыше 23 тысяч просмотров и сотни комментариев.

Разговор начинается с того, что волгоградка требует ответить на ее вопросы, а начальник отдела просит удостоверить ее личность, то есть снять противогаз.

«Надо сличить фотографию с вашим лицом», - просит Давид Арутюньянц.

«Предъявляйте свои полномочия», - требует волгоградка.

«Я общаюсь с гражданами, личность которых удостоверил», - спокойно отвечает пристав.

«Как вы можете удостоверить, если у нас страшнейший вирус ходит? Я же заражусь! Вы меня принуждаете снять СИЗ».

«Все, вы сняли свой ролик?» - сотрудник ФССП просит завершить диалог.

Волгоградка уходит ни с чем – прием так и не состоялся. Очевидно, цель была одна – снять очередной «изобличающий» ролик.

Ранее волгоградский продюсер Сергей Мазанов предложил активисткам сразу идти в «красную зону» и там доказывать, что вируса нет и система QR-кодов не имеет смысла.

«А может и правда, эффектнее ворваться без защитных костюмов в ковидарий и, наконец, доказать всем, что вируса нет и это фейк. А еще проверить, как работают врачи. Видно, что у проверяльщиц широкий круг познаний. Этих познаний хватает на демонстрацию своей борьбы за якобы существующие права. Везунчики, они видимо еще не сталкивались с коронавирусом. На границе жизни и смерти нет прав, выбора, свободы. Сегодняшнее шоу - бесстрашие, граничащее с глупостью, хамством и наглостью - действительность современных однодневных интернет-звезд, отчего-то уверенных, что именно они представляют народ. Народ, который умирает от вируса. За пандемию в России умерло население такого города, как Владимир. Региональная столица. 400 тысяч человек. Почти половина Волгограда».

Напомним, после визита в Роспотребнадзор четырех женщин судили за нарушение административного кодекса. Оксану Барабанову оштрафовали на 30 тысяч рублей, Светлану Печенову - на 10 тысяч, Наталью Апарину - на 3 тысячи, Оксану Саянову - на 10 тысяч. Именно Саянова явилась в суд в противогазе и отказалась присутствовать на заседании, утверждая, что все происходящее не имеет к ней отношения и она «не Саянова, а Оксана, которая обладает Саяновой».

Отметим, что на сегодняшний день самый эффективный способ борьбы с пандемией – создание коллективного иммунитета. В Волгограде и области порядка 1,3 миллиона человек прошли полную вакцинацию от коронавируса. Число выздоровевших ощутимо превышает количество зараженных, однако смертность остается на высоком уровне.