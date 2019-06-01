Штраф и матч без зрителей: «Ротор» наказали за спортдиректора, который обещал «найти и закопать» судей

СЕГОДНЯ 10:21 2019-06-01T10:24:35+03:00

Эдуард Панасюк вспылил после матча с "Чертаново", теперь за его несдержанность расплачивается клуб. Фото ФК "Ротор".

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) жестко наказал волгоградский «Ротор» за скандал, который устроил после матча с «Чертаново» спортивный директор сине-голубых Эдуард Панасюк. Клуб заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей, а также ФК «Ротор» вынужден будет провести один домашний матч в Первенства России без зрителей условно.

А все из-за вспыльчивости Панасюка, который не смог сдержать эмоций от несправедливого решения судей, не назначивших пенальти в ворота «Чертаново», когда мяч попал в руку соперника. После игры он ворвался в комнату судей и «в сердцах» рассказал им, что он о них думает. Обещал «найти и закопать». Эти угрозы запечатлели камеры видеонаблюдения.

- Панасюк в гневе ударил ногой по столу и сломал его. А после он еще и бросил радиоприемник в судей. Он принял участие в заседании и признал свою ошибку, - уточнил на заседании КДК РФС глава комитета Артур Григорьянц.

От более жесткого наказания «Ротор» спасло лишь то, что Панасюк не включен в заявочный лист соревнований, поэтому не входит в юрисдикцию комитета РФС. Но, если до 1 декабря 2019-го произойдет еще один подобный конфликт, то наказание будет жестче.

Кроме всего этого, ФК «Ротор» оштрафовали еще и за несдержанных фанатов. 10 тысяч рублей клуб заплатит за скандирование волгоградскими болельщиками оскорбительных выражений, еще 10 тысяч - за бросание посторонних предметов на поле.

ИСТОЧНИК KP.RU