Волгоградский Роспотребнадзор отчитался об иммунизации после визита противниц QR-кодов

91% сотрудников надзорного ведомства привиты Фото: Олег УКЛАДОВ

После «штурма» волгоградского Роспотребнадзора группой противниц QR-кодов, надзорное ведомство ответило на главный вопрос «представительниц народа» - сколько же сотрудников привиты от коронавирусной инфекции. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства, на 26 ноября 91% работников либо переболели ковидом, либо повторно вакцинировались. Более того, коллектив ежегодно прививается от гриппа, чтобы выполнять свои обязанности без перерывов на больничные.

Активно создают коллективный иммунитет и волгоградцы – свыше 1,2 миллиона жителей получили защиту от коронавиурса. Это 52% от запланированного. Всего нужно привить 80% взрослого населения. Людям напоминают: вакцинация – необходимая мера, которая позволит снизить не только заболеваемость, но и нагрузку на врачей.

- Вакцины в регион поступают регулярно в соответствии с графиками Минздрава РФ и распределяются в государственные медицинские организации. На прошедшей неделе в область поступили очередные партии препаратов «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт». C начала прививочной кампании в регион доставили более 1,45 млн комплектов вакцин, - отметили в Роспотребнадзоре.

Кстати, противниц вакцинации уже наказали за нарушение порядка. Главную зачинщицу, которая и раньше врывалась в здание ведомства, «Оксану, одну из народа», оштрафовали на 30 тысяч рублей. На суде женщина вела себя вызывающе, вступала в конфликт и отказывалась присутствовать на заседании.