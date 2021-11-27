Волгоградки рассказали, зачем они ворвались в Роспотребнадзор

Волгоградки хотели увидеть подтверждение вакцинации санитарных врачей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщины, которые в конце ноября ворвались в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, выложили на своем канале в Youtube новые видео. Активистки рассказали, зачем они пошли на штурм кабинета главного санитарного врача региона Ольги Зубаревой и почему устроили цирк в суде.

- В Роспотребнадзор 19 ноября я пошла, чтобы задать три вопроса руководителю Ольге Зубаревой. Но ответы я на них не получила, - поясняет Светлана.

Ранее активистка писала письма в Роспотребнадзор, которые также остались без ответа.

Напомним, вторжение в волгоградский Роспотребнадзор произошло 19 ноября. Четыре женщины без масок ходили по кабинетам ведомства и требовали предъявить им паспорт и QR-код. Просили показать антиковидные документы и главного санитарного врача Ольгу Зубареву.

За то, что дважды ворвалась без пропуска на охраняемый объект, Оксана Барабанова должна будет заплатить 30 тысяч рублей штрафа. Ее единомышленниц наказали на меньшие суммы – Светлану – на 10 тысяч и Наталью - на три тысячи рублей.