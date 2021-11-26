Осквернивший памятник жертвам Холокоста волгоградец пытался покончить с собой в СИЗО

Молодого человека арестовали после акта вандализма. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

23-летний заключенный одного из СИЗО Волгограда, подозреваемый в осквернении памятника жертвам Холокоста, совершил попытку суицида. Информацию об инциденте «КП-Волгоград» подтвердили в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области.

- 22 ноября заключенный нанес себе повреждения. От объяснений причин своего поступка он отказался. Его отвезли в больницу, оказали медицинскую помощь, после чего вернули в СИЗО, - уточнили в ведомстве.

Напомним, молодой человек в ноябре этого года с помощью баллончика с краской осквернил памятник жертвам Холокоста в сквере имени 8 марта. Вандал готовился к преступлению – надел маску с прорезями. Задержавшие его силовики выяснили, что волгоградец еще и экстремист. У него нашли также оружие. Ранее парень привлекался к уголовной ответственности.

Отметим, что накануне стало известно об акте массового членовредительства в СИЗО №1, где сразу семь арестантов, выражая недовольство требованиям тюремного режима, нанесли себе повреждения. В отношении мужчин могут возбудить уголовные дела за дезорганизацию работы следственного изолятора. А ранее арестанта этого же СИЗО обнаружили мертвым в камере. Мать 22-летнего Равиля Расулова не верит в суицид и требует расследовать гибель ее сына, выходя на пикет.