В Волгоградской колонии семь заключенных совершили акты членовредительства

По факту массового членовредительства в следственном изоляторе №4 УФСИН России по Волгоградской области проводится проверка Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На заключенных, которые совершили попытку массового членовредительства в следственном изоляторе №4 УФСИН России по Волгоградской области, могут возбудить уголовное дело. Сейчас проводится проверка. Как сообщалось ранее, сразу семеро арестантов нанесли себе повреждения, выступая против режимных требований. Им на месте оказали необходимую медицинскую помощь, их состояние удовлетворительное. Лишь одного перевели в лечебницу. Как пояснили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального УФСИН, заключенный имитировал попытку суицида.

- Один из обвиняемых, отрицательной направленности, с целью послабления режимных требований, находясь в карцере, имитировал попытку суицида, после чего был направлен в лечебное исправительное учреждение №15 для проведения медицинского обследования, - уточнили в пресс-службе УФСИН.

В ведомстве добавили, что в отношении заключенных возможно возбудят уголовные дела по статье «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».