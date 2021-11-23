«Меня везут на пытки»: мать погибшего в СИЗО волгоградского арестанта добивается тщательного расследования

22-летний Равиль погиб при странных обстоятельствах. Мать требует тщательного расследования. Фото: Роза Расулова.

В октябре этого года в СИЗО №1 Волгограда при странных обстоятельствах погиб 22-летний Равиль Расулов. Предварительно – суицид, но у арестанта на теле нашли множество травм. Волгоградка Роза Расулова уверена, что ее сына подвергали пыткам. Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области Валерий Ростовщиков взял на личный контроль эту ситуацию. Омбудсмен обратился в региональные СК и прокуратуру. А убитая горем мать выходит на одиночные пикеты и требует, чтобы дело о смерти ее сына тщательно расследовали.

ЗАДЕРЖАЛИ ЗА ВЫМОГАТЕЛЬСТВО

Равиля Расулова арестовали 26 июня по подозрению в вымогательстве. Он и трое его друзей оказались в СИЗО №4, где провели несколько месяцев.

- По рассказам сына, он связался с какими-то плохими людьми. Равилю не нравилось, что они травят чужих детей запрещенными веществами. Он хотел это остановить. Видимо, потребовал деньги. Его задержали, но сын не признавался в вымогательстве. В СИЗО №4 он провел четыре месяца, - рассказала «КП-Волгоград» Роза Расулова.

Все это время сотрудники правоохранительных органов собирали доказательства его причастности к преступлению. Как сообщили в пресс-службе Главка, на четверых приятелей возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство» после заявления 19-летнего студента.

«По словам потерпевшего, четверо малознакомых ему парней под надуманными предлогами стали вымогать у него 30 тысяч рублей. На отказ передать деньги, злоумышленники нанесли студенту телесные повреждения, однако своих требований и угроз не прекратили», - пояснили в МВД.

Затем вымогатели заставили парня сдать в ломбард телефон, забрали 11 тысяч. Но и после этого требовали оставшуюся сумму.

«Была назначена дата передачи оставшейся суммы денег, которая проходила уже под контролем оперативников уголовного розыска. Полицейские задержали всех четверых подозреваемых. Ими оказались неработающие жители Кировского и Красноармейского районов, 22-23 лет, двое из которых ранее судимы. Свою причастность к вымогательству задержанные всячески отрицают», - пояснили в Главке.

«МАМА, МЕНЯ ВЕЗУТ НА ПЫТКИ»

За несколько дней до гибели, 23 октября, женщине поступил звонок.

- Сын позвонил утром и дословно сказал: «Мама, меня переводят в СИЗО №1 на пытки. Позвони срочно адвокату!». Знаете, он всегда был очень сдержан, никогда ни на что не жаловался без серьезного повода. Его слова меня шокировали, я их восприняла абсолютно серьезно и стала добиваться встречи с сыном, - вспоминает со слезами женщина.

Разрешение она получила, но придя на свидание 28 октября услышала страшную новость: в полночь Равиля нашли мертвым в камере.

Фото: Роза Расулова.

- Нам показали видео с камер наблюдения. В десять ночи Равиль встал с кровати и пошел к двери. При этом он опирался на кровать и стену, двигался с трудом. Мы думаем, его кто-то подозвал. Потом он попал в слепую зону. В полночь дежурный позвал сотрудников УФСИН, чтобы открыть дверь. Затем видео прервалось. Нам показали лишь момент, когда ему оказывали медицинскую помощь, - продолжает Роза.

Женщина уверена – к ее сыну как минимум применяли физическое насилие. Она требует разобраться. Семья погибшего предоставила «КП-Волгоград» фото и видео (прим. авт.: имеются в распоряжении редакции), на котором запечатлены травмы на теле Равиля Расулова. Подчеркнем, заключения судебно-медицинской экспертизы еще нет, предварительная причина смерти – механическая асфиксия. Откуда молодой человек получил страшные увечья, пока не объясняется. Раны и синяки имеются на ступнях обеих ног, на колене, следы ушибов на плече. На лице погибшего, а именно в области рта – борозда. Также есть ссадины на лбу.

- У меня сердце кровью обливается, когда я представляю, какие ужасы пережил мой сын! Возможно, он и совершил преступление, но это нужно было доказать и наказать по закону! Наша семья, наши знакомые не верят в суицид. Согласно нашим обычаям, таких хоронят отдельно, но мы простились с Равилем как положено. Я лишь хочу добиться справедливости, - резюмировала Роза Расулова.

ОФИЦИАЛЬНО

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят процессуальную проверку, устанавливаются все обстоятельства трагедии. После публикаций в СМИ к этому делу подключился омбудсмен Виталий Ростовщиков.

- Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области сделал запросы в правоохранительные органы – СУ СКР по Волгоградской области, прокуратуру, УФСИН. Ситуация находится на личном контроле, - сообщили в пресс-службе уполномоченного.