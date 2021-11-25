В Волгограде от коронавируса умерла детский гинеколог

Ирине Раздабариной было всего 54 года. Фото: личная страница в соцсетях

Волгоградские медики продолжают умирать от коронавируса. Накануне скончалась акушер-гинеколог Ирина Раздабарина, которая работала в детской клинике «Маргоша» и в поликлинике №4. Доктору было всего 54 года и у нее был ковид. О смерти сообщили коллеги.

- Всегда добрая, позитивная, никогда не откажет, всегда поможет, даст совет. Спасибо вам за все, с вами работать было одно удовольствие, нам будет вас не хватать, - скорбят коллеги врача.

Выпускница Волгоградского медицинского института Ирина Раздабарина проработала в медицине 30 лет и помогла тысячам женщин и детей. Прошла ли она вакцинацию от ковида, ни в облздраве, ни в частной клинике не комментируют.

Напомним, в середине ноября скончалась от коронавируса завотделением лечебной физкультуры больницы №25 Алла Статун. По данным облздрава, она была привита от COVID-19. Погиб от ковида и завхоз поликлиники №28 Владислав Генералов. К 19 ноября коронавирус унес жизни 60 сотрудников медицинских организаций Волгоградской области, и скорбный список продолжает расти.

Сейчас медики 5-й ковидной больницы спасают отоларинголога, главврача клиники «Маргоша» Александра Ширяева. Родители маленьких пациентов просили сдать антиковидную плазму для доктора с 80% поражения легких.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким, друзьям и коллегам Ирины Алексеевны.