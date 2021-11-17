В Волгограде скончался медработник поликлиники №28

Фото: Поликлиника №28

Печальная новость пришла из поликлиники №28 Волгограда. Скончался заведующий хозяйственной частью Владислав Генералов. Его не стало 14 ноября. Как рассказали «КП-Волгоград» в медучреждении, мужчина начал работу в системе здравоохранения в 2005 году, став завхозом 8-й поликлиники. В 2016 году Владислав Генералов перешел на эту должность в 28-й поликлинику.

- Это невосполнимая потеря для всей поликлиники. Владислава Викторовича всегда знали, как исполнительного и надежного сотрудника, верного друга. Он пользовался огромным авторитетом среди коллег, обладал целеустремленностью и неиссякаемым трудолюбием, - отмечают коллеги.

Как рассказали в облздраве, смерть Владислава Генералова не связана с коронавирусом. Точная причина будет установлена по результатам панотамического исследования.

За последние дни это уже четвертая гибель медработников в Волгограде. 14 ноября не стало заведующей отделением лечебной физкультуры больницы скорой помощи №25 Аллы Статун. Она скончалась в возрасте 59-ти лет от коронавируса. Накануне после тяжелой болезни, но не от COVID-19 не стало также врача 25-й больницы, 26-летнего невролога Александра Дария. Перестало биться сердце Сергея Морщинина, который более 30-ти лет возглавлял хирургическое отделение 5-й больницы. Сейчас медучреждение работает как ковидарий для беременных.