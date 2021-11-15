Облздрав: умершая от ковида врач была вакцинирована

Алле Статун было всего 59 лет. Фото: ГКБСМП №25

Комитет здравоохранения Волгоградской области прокомментировал смерть от коронавируса заведующего отделением лечебной физкультуры ГКБ СПМ №25 Аллы Статун. Доктор была вакцинирована от COVID-19, но до последнего не обращалась к врачу, сообщили в облздраве.

- Медработник, имея ряд сопутствующих заболеваний эндокринной, сердечно-сосудистой, иммунной систем, при первых признаках заболевания не стала обращаться за медицинской помощью. К сожалению, медик пренебрегла самым главным правилом - в течение 9 дней она лечилась самостоятельно, от госпитализации отказалась. На момент госпитализации лёгкие женщины были поражены на 80%, - рассказали «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения.

Медики ковидного госпиталя сделали все, что было можно, но так и не смогли спасти коллегу. Первый вопрос, который возникает в таких случаях - делала ли умершая от ковида прививку.

- Как и все медработники, врач прошла процедуру вакцинации в конце весны – начале лета, готовилась к повторной вакцинации, - ответили в облздраве.

Напомним, врач Алла Статун, завотделением лечебной физкультуры больницы скорой помощи №25, скончалась от коронавируса 14 ноября на 60-м году жизни. Она до последнего находилась на своем посту, давала консультации, помогала пациентам. Волгоградцы простятся с доктором 17 ноября. Гражданская панихида пройдет в 11 часов в ритуальном зале «Память» на улице Землячки, 74.