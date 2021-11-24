За сутки от коронавирус убил 37 волгоградцев, трое из них из Городище

Пандемия добавила работы врачам и ритуальным службам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рекордная смертность от коронавируса сохраняется в Волгоградской области. По данным на 24 ноября, ковид убил еще 37 человек. Регион стремительно теряет свое население. В том числе и молодое, активное. В списке жертв 24 ноября четыре человека, которым не исполнилось и 60 лет. 13 человек погибли в возрасте от 60 до 70 лет, остальные более старшего возраста. Самая молодая умершая – 49-летняя женщина. Жизнь двоих женщин оборвалась из-за ковида в 94 года.

Как сообщает оперативный штаб региона по коронавирусу, больше всего умерших за сутки от коронавируса в Волгограде – 20 человек. На втором месте Городищенский район – там за один день от ковида умерли сразу трое. По два жителя потеряли Клетский, Светлоярский и Серафимовичский районы. Всего с начала пандемии в Волгоградской области умершими от коронавируса признали 4360 человек.

Радует, что вместе с этим волгоградцы стали ставить и новые рекорды - по вакцинации. 23 ноября в Волгоградской области прививки от коронавируса сделали рекордное количество жителей, такой цифры не было за всю пандемию.