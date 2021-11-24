В Волгограде обвиняемого в терроризме школьника снова отправили в психлечебницу

Суд вновь отправил подростка в психлечебницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 23 ноября, 15-летний подросток, который всерьез планировал взорвать школу и своих одноклассников, нарушил режим домашнего ареста. Он был обязан сидеть дома, но его браслет сработал. Следователи потребовали вернуть юношу в психиатрическую лечебницу. 24 ноября облсуд удовлетворил ходатайство. До 12 декабря подозреваемый в терроризме пробудет в медучреждении специализированного типа. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Напомним, год назад парень хотел подорвать школу №61, в которой учился. Дома он сделал взрывчатку и «Коктейли Молотова». С этим его и задержали сотрудники ФСБ. Подозреваемому вменяют серьезные статьи – терроризм, изготовление оружия, подготовка к преступлению.

Изначально волгоградца посадили в СИЗО, затем перевели в лечебницу, затем под домашний арест. Там он оставался недолго – несколько дней. Отметим, что следователи изначально настаивали на аресте, который предполагал бы более серьезную изоляцию подозреваемого и лечение.