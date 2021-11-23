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Происшествия23 ноября 2021 13:36

В Волгограде у обвиняемого в терроризме подростка сработал электронный браслет

Школьника обвиняют в подготовке теракта в школе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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У школьника нашли самодельную взрывчатку и бутылки с зажигательной смесью. Кадр видео

У школьника нашли самодельную взрывчатку и бутылки с зажигательной смесью. Кадр видео

Прошло всего несколько дней после того, как 15-летнего подростка, которого обвиняют в подготовке теракта в школе Волгограда, суд вновь отправил под домашний арест. Школьника задержали правоохранители из-за того, что у него сработал электронный браслет, сообщили в УФСИН по Волгоградской области.

- Зафиксирован факт сработки электронного браслета, который закреплен на ноге подростка, что свидетельствует о нарушении режима домашнего ареста. Надзорные органы будут разбираться в ситуации, - рассказал «КП-Волгоград» представитель регионального УФСИН Михаил Черный.

Следователи могут ходатайствовать об изменении меры пресечения в отношении подростка по итогам разбирательств, что именно стало причиной поступления сигнала электронного браслета арестанта.

Напомним, уголовное дело на подростка, который мог устроить теракт в школе №61, возбудили полтора года назад, после того как в его комнате обнаружили самодельную взрывчатку и бутылки с зажигательной смесью. За это время школьник уже побывал и в СИЗО, и в психбольнице. Сейчас ему можно покидать дом только для визита к врачу, нельзя приближаться к школе, пользоваться интернетом, звонить, писать и получать сообщения, если это не касается помощи медиков и общения со следствием.