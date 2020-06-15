«Я ненавижу почти всех»: подросток из Волгограда долго планировал устроить бойню в школе

Ему всего 14 лет. Казалось бы, мальчишка. Но этот подросший ребенок уже планировал убийство. Причем массовое. Он решил взорвать школу, и несколько месяцев к этому готовился – делал дома взрывчатку и «Коктейли Молотова». С этим «набором» его и задержали сотрудники ФСБ. Теперь ним занимаются следователи.

- По данным следствия, сотрудникам УФСБ России по Волгоградской области стало известно о том, что 14-летний школьник по месту своего жительства изготавливает самодельные взрывные устройства и жидкостные зажигательные гранаты. К нему тут же нагрянули правоохранители. В квартире нашли СВУ, компоненты, необходимые для его изготовления, в том числе металлические поражающие элементы, а также 18 готовых к использованию бутылок с зажигательной смесью, - рассказывают подробности в СУ СК по Волгоградской области.

Откуда он такой? Живет Федор* на севере Волгограда, ходит в школу, гуляет, и, судя по его страничкам в соцсетях, ненавидит людей и мнит себя «борцом за справедливость». На одном из своих фото в соцсети он так и написал – «Я ненавижу почти всех». Картинки со свастиками, групп, названия которых начинаются со слов «Мы против…». Даже беглое прочтение его страничек говорит о том, что юноша зачитывался историями о массовых расстрелах в школах, последовательно копировал действия своих предшественников – идеологов движения, которые ранее устраивали подобное.

Пока его одногодки пытались освоить школьную программу в условиях самоизоляции из-за коронавируса, Федор это время посвятил изучению и изготовлению взрывчаток. Как считают следователи, он даже составил список людей, которых планирует убить. В их числе сотрудник школы и один из учеников, с которым у Федора был затяжной конфликт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/784938" frameborder="0"></iframe> В Волгограде несовершеннолетний школьник задержан за изготовление взрывных устройств.

«ОН БЫЛ ТИХОНЕЙ»

Первое, что выдал одноклассник о Феде: «Он был тихоней». Как оказалось, до шестого класса мальчик спокойно ходил в школу и впрямь был тихоней. А потом перешел на домашнее обучение. Ребятам в школе объяснили причину.

- Как нам сказали, у него что-то с психикой, поэтому он будет учиться на дому. У него была справка. Знаю, что у него есть мама, насчет отца не уверен, - рассказал учащийся той же школы, куда ходил Федор. – Он приходил в школу за заданиями. Самое странное было, когда он стал панком. У него был ирокез, а еще он ел из мусорки, это было вроде как посвящение.

Федя не скрывал, где тусуется, и выставлял в соцети фотографии заброшек, в которых собирались местные панки. На стенах, как в пещерах, наскальные изображения всевозможной символики. Все в свастике, символах и надписях. Обстановка тоже говорящая: например, диван из «кирпичей, старой двери и чёрных пакетов». Строительный стол, где «стоит всё необходимое» (бутылки, скотч и черные пакеты). Слушали Гражданскую оборону, пили энергетики. Федя даже призывал учеников школы вступать в группу за разрешение энергетиков в школе.

Подростка уже задержали.

- По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Школьнику уже предъявлено обвинение. Ведется расследование, выяснятся все подробности случившегося. Следователи не исключают, что у обвиняемого могли быть сообщники. Эта версия сейчас проверяется, - добавляют в СУ СК по Волгоградской области.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/784992" frameborder="0"></iframe> Подросток из Волгограда показал, чем хотел взорвать школу.Видео предоставлено УФСБ по Волгоградской области

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Екатерина ПИМКИНА, юрист

- По статье «приготовление к убийству» предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 8 до 20 лет. По статье «изготовление взрывчатых веществ» - наказание от 3 до 6 лет. С 14 лет по законам РФ возможно уголовное наказание, но, так как ему нет 16 лет, ему могут дать максимально 10 лет по двум статьям.

Галина КОЗЛОВА, школьный психолог:

- Примерно с 16 лет подростки более ли менее начинают планировать последствия своих действий наперед, на два-три шага. Но в 14-летнем возрасте у них нет такого. Часто выходит так, что подросток совершил этот поступок и на вопрос, а понимал ли он последствия, ответит: «Я не думал, что будет так». Хочу отметить, что большое влияние на неустойчивую психику ребенка оказывают СМИ, фильмы: повсюду насилие, стрельба, жестокость. В итоге, когда подросток говорит себе: «Я хочу себя проявить», он может выбрать такой деструктивный путь. Одни дети хорошо учатся, другие рисуют, кто-то занимается музыкой, спортом, здесь весомую роль играет отец, который помогает, и мать, которая его поддерживает. Другие дети, возможно, из-за психологической травмы, считают, что взрослый мир его не принимает, отвергает. И говорит: «Я против всего!» Ребенком может руководить месть, попытка привлечь внимание, нереализованность. Я настоятельно советую родителям контролировать своих детей! Следить за соцсетями, интересоваться всем, чем интересуется ребенок, быть своего рода хакером, но уберечь своего сына или дочь, и уберечь окружающих.