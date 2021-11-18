Волгоград ждут температурные качели

В Волгограде солнце, мороз и туман. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Утром 18 ноября Волгоград заволокло радиационным туманом. Для города-героя явление это привычное. Обычно с ноябрьских туманов в Волгограде начинается зима. Во второй половине ноября погода в Волгограде и области будет переменчивой, жителей региона ждут температурные качели, сообщили синоптики Волгоградского ЦГМС.

- В Волгоград зима уже пришла, - рассказала «КП-Волгоград» дежурный синоптик Волгоградского ЦГМС Светлана Вострикова. – Среднесуточная температура уже ниже нуля – наступила метеорологическая зима, и произошло это в климатические сроки. Дальше нас ждут температурные качели.

В ближайшие дни в Волгоград придет потепление - морозы будут убывать, температура повысится. Ночью будет легкий минус, днем – плюсовые значения. Осадки будут и много, в основном смешанного характера – мокрый снег, ледяной дождь - так что устойчивого снежного покрова волгоградцам ждать в ближайшее время не стоит. А вот гололеда не избежать.