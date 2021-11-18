Синоптики рассказали, опасен ли радиационный туман, который накрыл Волгоград

Такую картину наблюдали волгоградцы с утра. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

С утра 18 ноября Волгоград накрыл ледяной туман. Пока одни районы тонули в густом «молоке», в Дзержинском и Красноармейском районах, местами в Ворошиловском было солнечно. При этом волгоградцы жаловались на странный запах. Называется это природное явление – радиационный туман. Синоптики Волгоградского ЦГМС рассказали, насколько он опасен.

- Туманы в ноябре – январе для Волгограда явление вполне привычное. Условия для возникновения тумана были. Две метеостанции – на СХИ и в Гумраке – давали нам туман, – рассказала «КП-Волгоград» дежурный синоптик Волгоградского ЦГМС Светлана Вострикова.

При этом в том же Дзержинском районе с утра было ясно и солнечно. И это как раз объясняет появление радиационного тумана и неприятного запаха.

Позже картина была и вовсе непривычной: туман и солнце одновременно. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Это активные радиационные туманы, - поясняет синоптик. - Здесь как раз добавился радиационный фактор – было солнечно. При ясном небе идет выхолаживание земной поверхности, поэтому температура понижается, а влажность растет. Плюс к этому у нас соответствие тепла по высотам, еще и глубокая инверсия – это значит, что температура с высотой повышается. И все примеси, которые скапливаются у поверхности земли, не уходят вверх в атмосферу, в том числе яды конденсации, которые возникают за счет источников выбросов – промышленных предприятий, автомобилей и так далее.

В Волгоградском ЦГМС подчеркивают: радиационный туман никак не связан с радиоактивностью. Его вызывает процесс естественного охлаждения почвы и воздуха у поверхности земли.

- Туманы эти природного характера, при этом были неблагоприятные метеорологические условия для накопления вредных примесей в атмосфере. Мы заранее давали накануне предупреждение, что предприятиям надо уменьшить выбросы в эти сутки, - рассказывает Светлана Вострикова. - Это обычное явление, насколько оно опасно, зависит от концентрации вредных веществ. Ежедневно мы мониторим воздух окружающей среды в городе и по области, но эти данные поступают к нам позже, после обработки