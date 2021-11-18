Волгоград накрыл странный туман

Сильный туман в Краснооктябрьском районе. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Жители нескольких районов Волгограда утром в четверг, 18 ноября 2021, наблюдали странную природную аномалию. Улицы города в считанные минуты затянуло плотным туманом. Некоторые почувствовали, что это «молоко» имеет неприятный запах. При этом в соседних районах погода ясная и светит солнце.

Белый туман опустился этим утром на Ворошиловский, Центральный, Краснооктябрьский и Тракторозаводский районы. Ясно и солнечно в Дзержинском районе, в Городище. Аэропорт Волгограда работает в штатном режиме. Ясно и на юге.

- Странно, какая-то аномалия у вас, - комментируют происходящее живущие в западных районах волгоградцы. - Мы словно в другом городе живем.