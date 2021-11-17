В Волгограде прощаются с заведующим хирургии ковидного госпиталя для беременных

Похоронят Сергей Морщинина 17 ноября. Фото: КБ №5.

В последнее время сообщения о смерти врачей волгоградских больниц поступают ежедневно. Только за последние три дня умерли три медика. 14 ноября коронавирус забрал жизнь заведующей отделением ЛФК 25-й больницы Волгограда Аллы Статун, 15 ноября умер 26-летний невролог больницы скорой помощи №25 Александр Дарий. Сегодня в Волгограде провожают в последний путь Сергея Морщинина: в апреле было бы 30 лет, как он возглавляет хирургическое отделение 5-й больницы. В последние полтора года больница работала как ковидный госпиталь для беременных. 17 ноября состоится прощание с врачом больницы Ильича, а умер Сергей Николаевич 13 ноября. Причина смерти не связана с коронавирусом.

Как рассказывают коллеги Сергея Морщинина, он был высокопрофессиональным врачом-хирургом. Обладал отличными организаторскими способностями, поэтому и проработал руководителем отделения так долго. Под его началом выполняли коллеги выполняли очень сложные операции, внедряли современные методы лечения. Сам Сергей Николаевич был врачом высшей категории. После университета он учился в интернатуре по специальности «Хирургия» в 7-й больнице Волгограда, работал на станции переливания крови.