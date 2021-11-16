В Волгограде умер молодой врач 25-й больницы

Александру было всего 26 лет. Фото: соцсети.

За два дня медики больницы скорой помощи №25 Волгограда потеряли сразу двух своих коллег. Сначала от коронавируса умерла завотделением ЛФК Алла Статун. А 15 ноября 2021 года скончался молодой врач невролог второго неврологического отделения Александр Дарий. Ему было всего 26 лет. Жизнь молодого специалиста унесла тяжелая болезнь, но на этот раз это был не ковид, сообщили коллеги.

- Он был светлым человеком, добрым, скромным, сердечным. Коллеги, пациенты вспоминают о нём, как о прекрасном, квалифицированном молодом враче. Вся его жизнь была посвящена любимому делу – спасению жизни людей. Его отличительной чертой была огромная работоспособность. Он приходил на помощь в любое время суток, - рассказали в ГКБСМП №25.

Александр Дарий три года назад женился. В 2019 году окончил Волгоградский медуниверситет. Будучи ординатором, год назад устроился работать в 25-ю больницу в стационарное отделение скорой помощи. Только в этом году молодой специалист окончил ординатуру и стал врачом неврологом 2-го неврологического отделения.

- Александра Викторовича отличали высокое чувство общественного долга, трудолюбие, целеустремленность в работе и уважительное отношение к людям, - скорбят коллеги.

«Комсомольская правда» выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Александра Дария.