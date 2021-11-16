26-летний терапевт из Волгограда заработал 171 тысячу на продаже сертификатов о вакцинации

Вакцину от COVID-19 просто выливал. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Волгограде возбуждено уголовное дело на очередного врача, торговавшего сертификатами о вакцинации. Теперь уже бывший терапевт одной из поликлиник города попал под следствие за получение взяток и служебный подлог. По версии следствия, молодой специалист (ему 26 лет), который работал в мобильной прививочном пункте, за деньги выдавал сертификаты о вакцинации, на самом деле уничтожая вакцину. Следователи СУ СКР по Волгоградской области возбудили уголовное дело.

На медика вышли полицейские ГУ МВД по Волгоградской области. Когда стали расследовать дело, всплыло как минимум 27 фактов преступления. На этом молодой специалист с апреля по август этого года заработал около 171 тысячи рублей. То есть в среднем 6-7 тысяч рублей за один липовый сертификат.

Сейчас следователи собирают доказательную базу и выявляют дополнительные эпизоды преступной деятельности этого специалиста и других его коллег.

- Своими преступными действиями мужчина исказил информацию о фактической вакцинации населения, создав при этом опасность для жизни и здоровья других людей, - считают следователи.

Ожидается, что такое уголовное дело будет еще не одно. В последнее время в Волгоградской области и вообще в России стали умирать вакцинированные пациенты. После их смерти начинаются расследования, и нередко выясняется, что прививку они сделали только на бумаге, а никакого иммунитета и следов прививки в их организме нет.