Под Волгоградом медсестра и заведующая фельдшерским пунктом подделывали сертификаты о вакцинации от ковида

Жители Волгоградской области получили QR-коды без прохождения вакцинации Фото: Иван МАКЕЕВ

В Михайловке 51-летяя медсестра районной больницы и 28-летняя заведующая фельдшерско-акушерским пунктом продавали сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса. Преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции михайловского отдела полиции. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, местные и иногородние жители обращались к медицинской сестре за получением незаконной услуги.

Женщина полученные от граждан документы передавала в фельдшерско-акушерский пункт, который находится в одном из хуторов Михайловского района. Заведующая составляла фиктивные сертификаты о прохождении вакцинации.

- По имеющейся информации, количество обратившихся к подозреваемым граждан составляет порядка 90 человек. Их точное число будет установлено в ходе расследования. Женщина созналась в содеянном, - отметили в региональном Главке МВД.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт такого документа либо изготовление в тех же целях». Устанавливаются все обстоятельства преступления. Полицейские дадут правовую оценку и действиям гражданам, которые купили сертификаты без прохождения вакцинации и получили QR-коды. Они тоже могут быть привлечены к ответственности.