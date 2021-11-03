Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 ноября 2021 10:19

Под Волгоградом медсестра и заведующая фельдшерским пунктом подделывали сертификаты о вакцинации от ковида

Липовые справки о прохождении прививок сделали порядка 90 человек
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Жители Волгоградской области получили QR-коды без прохождения вакцинации

Жители Волгоградской области получили QR-коды без прохождения вакцинации

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Михайловке 51-летяя медсестра районной больницы и 28-летняя заведующая фельдшерско-акушерским пунктом продавали сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса. Преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции михайловского отдела полиции. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, местные и иногородние жители обращались к медицинской сестре за получением незаконной услуги.

Женщина полученные от граждан документы передавала в фельдшерско-акушерский пункт, который находится в одном из хуторов Михайловского района. Заведующая составляла фиктивные сертификаты о прохождении вакцинации.

- По имеющейся информации, количество обратившихся к подозреваемым граждан составляет порядка 90 человек. Их точное число будет установлено в ходе расследования. Женщина созналась в содеянном, - отметили в региональном Главке МВД.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт такого документа либо изготовление в тех же целях». Устанавливаются все обстоятельства преступления. Полицейские дадут правовую оценку и действиям гражданам, которые купили сертификаты без прохождения вакцинации и получили QR-коды. Они тоже могут быть привлечены к ответственности.