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Спорт4 ноября 2021 15:29

Защитника «Ротора» назвали гением месяца в ФНЛ за грустное интервью

Расстроенный Исламитдин Абдуллаев после поражения от «Кубани» не оставил болельщиков равнодушными
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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ФНЛ подарит Исламитдину Абдуллаеву (посередине) коробку конфет, чтобы он был более радостным. Фото: СК "Ротор".

ФНЛ подарит Исламитдину Абдуллаеву (посередине) коробку конфет, чтобы он был более радостным. Фото: СК "Ротор".

Ежемесячно Футбольная национальная лига определяет самых ярких игроков и тренеров, которые становятся обладателями звания «гений». Лучших выбирают болельщики, голосуя в социальных сетях. Гением ФНЛ в октябре был признан защитник «Ротора» Исламитдин Абдуллаев. 21-летний футболист за волгоградскую команды играет, выходя в основном на замены. Однако запомнился любителям футбола своим интервью. После поражения от «Кубани» (1:3) Исламитдин очень грустно отвечал на вопросы об игре. За это болельщики его и выбрали гением месяца.

- Установка была одна – выиграть, все. Не знаю, не пошло, - расстроено сказал после домашнего матча Исламитдин Абдуллаев.

В качестве приза Футбольная национальная лига вручит защитнику «Ротора» коробку конфет, чтобы он мог чаще радоваться. Еще одним гением октября стал главный тренер «Алании» Спартак Гогниев, который в бытность футболиста, защищал цвета «Ротора». В октябре специалист запомнился своими эмоциями на пресс-конференции. Ему лига подарит золотой микрофон.