Пять простых выводов по матчу Ротор – Кубань

Сергей Серченков забил единственный мяч "Ротора" в ворота "Кубани". Фото: СК "Ротор".

В 17-м туре первенства ФНЛ «Ротор» на «Волгоград Арене» встречался с краснодарской «Кубанью». Обе команды к очной встрече подошли с не самыми лучшими показателями. Волгоградцы имели серию из трех ничейных результатов подряд, желто-зеленые и вовсе занимали последнее место в таблице, а накануне визита в Волгоград был уволен главный тренер команды Александр Точилин. На удивление «Кубани» удалось добыть победу над «Ротором» со счетом 3:1. «КП-Волгоград» рассказывает о том, что следует вынести из этой игры.

УЖЕ ВТОРАЯ ОТСТАВКА ТРЕНЕРА У СОПЕРНИКОВ

В гости к «Ротору» пожаловала команда, у которой дела идут очень плохо. «Кубань» в этом сезоне вышла в ФНЛ из второго дивизиона. И за 16 туров у краснодарцев произошла уже вторая тренерская отставка. После пяти игр клуб покинул Сергей Первушин, который возглавил «Кубань» перед стартом первенства. Вместо него желто-зеленых возглавил Александр Точилин. Только и при нем южане не стали прогрессировать, сейчас у них серия из семи матчей без побед, за которую 5 раз они проиграли. И вот перед выездом в Волгоград руководство клуба и Александр Точилин решили прекратить сотрудничество по обоюдному решению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Владимир Маминов.

ОПЯТЬ ПРОПУСТИЛИ ПЕРВЫМИ

У «Ротора» в текущем сезоне ФНЛ настоящая болезнь, которая проявляет себя в том, что сине-голубые регулярно пропускают первыми на домашнем стадионе. Только в предыдущих играх с «КАМАЗом» и «Торпедо» на «Волгоград Арене» подопечные Дмитрия Хохлова отличались первыми. Но в дуэли с «Кубани» снова обострилась прежняя проблема. Уже на второй минуте краснодарцы попали мячом в штангу ворот Игоря Обухова. А на 15-й минуте сфера все же поразила цель. «Кубань» получила право на штрафной метров в 30-ти от ворот, не каждый футболист решится на удар с такой дистанции. Василий Алейников пробил и не прогадал, мяч влетел в ворота, выручить «Ротор» голкипер не сумел, хотя удар не берущимся не был. «Ротор» пропустил первым уже в пятом домашнем матче из девяти.

СРАБОТАЛА БЫСТРАЯ АТАКА ПО ЦЕНТРУ

Оказавшись в роли отстающего, «Ротор» взял мяч под свой контроль, «Кубань» перешла в оборону. Красноречивы цифры по владению мячом - 68% на 32% в пользу волгоградцев за 45 минут игры. При этом нельзя сказать, что хозяева начали терзать защиту соперников. До ударов дело почти не доходило, а в створ их и вовсе не было. Позиционные атаки подопечных Дмитрия Хохлова не помогали. Тогда они решили быстро влететь к воротам гостей, что и дало результат. Перед перерывом Сергей Серченков приблизился к чужой штрафной по центру, отдал пас на Игоря Школика, который быстро сделал передачу на Андреа Чуканова. Уроженец Италии тут же в одно касание выдал филигранный пас на Серченкова, отрезав защитников. Сергей с близкого расстояния послал мяч в сетку.

НЕ ДЕНЬ ОБУХОВА

Во втором тайме «Ротор» продолжил владеть территориальным преимуществом, не создавая при этом серьезных моментов у чужих ворот. «Кубань» же практически не шла вперед. Шансом на гол у гостей могло стать стандартное положение. Так и случилось, на 68-й минуте краснодарцы разыграли угловой, подача в штрафную оказалась неудачной. Но защитник «Ротора» не сумел вынести мяч, попал им в затылок Алексея Грицаенко, игровой снаряд отскочил к другому игроку гостей, который вернул его Грицаенко. Футболист «Кубани» с близкого расстояния направил мяч в ворота. И через 2 минуты коллектив Владимира Маминова забил еще, причем гол по-настоящему привез голкипер «Ротора» Игорь Обухов. Он сплоховал в эпизоде с первым пропущенным мячом, третий оказался и вовсе курьезным. «Кубань» сделала подачу в штрафную с правого фланга, сфера летела в руки Обухова, но поймать ее голкипер, игравший с капитанской повязкой, не сумел. Атаку продолжил Никита Кармаев, у которого все пытался отобрать мяч Обухов, позабывший о воротах. В итоге краснодарец отдал пас на Василий Алейникова, который навесил во вратарскую, где Андрей Козлов головой переправил снаряд в пустые ворота. Голкипер сыграл неудачно, но и его партнеры будто и не старались ему помочь.

У «РОТОРА» ТОЛЬКО ОДНА ДОМАШНЯЯ ПОБЕДА

Позади уже 17 туров первенства ФНЛ, турнир длится уже третий месяц. А у «Ротора» только одна домашняя победа в девяти играх на «Волгоград Арене». Не удалось сине-голубым порадовать своих болельщиков и в матче с «Кубанью», которой они проиграли со счетом 1:3. Для краснодарцев это только третий выигрыш в сезоне, подопечные Дмитрия Хохлова потерпели четвертое поражение и второе в родных стенах. Безвыигрышная серия «Ротора» составляет 4 матча.

В следующем туре первенства ФНЛ «Ротор» 17 октября в Москве сыграет со «Спартаком-2», «Кубань» в этот же день дома примет «КАМАЗ».