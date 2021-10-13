Что произошло после матча Ротор – Кубань

После матча у игроков "Ротора" был серьезный разговор с фанатами. Фото: Единый фан-портал "Ротора".

В 17-м туре первенства ФНЛ «Ротор» в Волгограде со счетом 1:3 уступил «Кубани». Сине-голубые опустились уже на 13-е место в таблице. А их соперники и вовсе были на дне – на последней строчке. Накануне игры краснодарцы еще лишились и главного тренера, Александр Точилин покинул команду. Все это не помешало гостям на «Волгоград Арене» добиться долгожданного успеха. «КП-Волгоград» рассказывает о том, что происходило после финального свистка матча Ротор – Кубань 13 октября 2021.

«ФУТБОЛИСТЫ БУДТО ОТБЫВАЮТ НОМЕР»

Как только встреча закончилась, на стадионе болельщики «Ротора» начали освистывать свою команду. Фанаты позвали футболистов на серьезный разговор. Что именно говорили активные поклонники сине-голубых, слышно не было. Очевидно, что фанаты разочарованы результатами волгоградского коллектива и высказывали недовольство, какой футбол демонстрирует коллектив. Раздосадован выступлением своих подопечных и главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов. На послематчевой пресс-конференции он попросил прощение за ту игру, которые показали его футболисты.

- Все пошло не так. У меня нет на данный момент объяснения, что происходило на поле, особенно во втором тайме. Я хочу перед болельщиками, перед людьми, которые переживают за «Ротор», приходят на стадион, от своего имени и от лица команды извиниться. Я вообще не понимаю, что сегодня было на футбольном поле, видимо, не все игроки воспринимают, что им говорят, что нужно добиваться результата. Футболисты выходят и как будто отбывают номер, - негодовал после игры Дмитрий Хохлов.

Очень расстроенным после игры был футболист «Ротора» Исламитдин Абдуллаев. Он рассказал, что у команды абсолютно ничего не получилось.

- Пропустили ненужный гол со штрафного в первом тайме, из-за него, можно сказать, вся игра и разрушилась. Установка на матч была одна – выиграть. Но не пошло, - отметил защитник «Ротора».

ЗАМЕНА, КОТОРАЯ НЕ ПОМОГЛА

У «Ротора» автором гола стал Сергей Серченков, а ассистировал ему Андреа Чуканов, который сделал очень эффектный пас в одного касание. При этом в перерыве Дмитрий Хохлов решил заменить Андреа на Романа Минаева. И уже после игры наставник сине-голубых признал, что лучше бы не делал эту рокировку.

- Мы сравняли счет в первом тайме, «Кубань» низко села. Нам нужен был второй нападающий, хотели усилить именно эту зону, потому что тяжело вскрывать команду, у которой обороняются 10 человек. Чуканову было тяжело принимать мячи в этих зонах, было почему-то много потерь, что ему несвойственно, и одного нападающего в штрафной не хватало. Но так, как сыграли во втором тайме, лучше бы мы его не меняли, - подчеркнул главный тренер волгоградской команды.

ЧТО С ТРАВМИРОВАННЫМИ?

У «Ротора» сейчас большая группа находится в лазарете, на замене в матче с «Кубанью» было только 5 полевых игроков. Наставник сине-голубых рассказал о некоторых травмированных футболистах.

- У Александра Ташаева и Николая Кипиани травмы. Кипиани вообще, думаю, еще не скоро появится на поле. У Ташаева была незалеченная травма, некоторые игры он провел с болью в мышцах. Из-за того, что пошел график игра через 3 дня на четвертый, ему не удавалось залечить травму. В итоге он выбыл из строя, - рассказал Дмитрий Хохлов.

«КУБАНЬ» ИГРАЛА ПРАВИЛЬНО

Совсем другое настроение царит в стане «Кубани». Команда по-прежнему идет в зоне вылета, но смогла подняться с последнего места на 19-е. Исполняющий обязанности главного тренера «Кубани» Владимир Маминов поблагодарил футболистов за показанный футбол, а также отметил покинувшего клуб экс-наставника желто-зеленых Александра Точилина.

- Хочу поблагодарить нашу команду, ребят за дисциплину, самоотдачу, самоотверженность, за то, что терпели и играли правильно. Это наша общая победа, включая Александра Точилина. В таких матчах проявляется характер команды, каждого человека. Мы очень долго пытались сломать стереотип, что у нас ломается игра после пропущенных мячей, - рассказал Владимир Маминов.