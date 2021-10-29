Как будут работать детские сады Волгограда в нерабочие дни ноября 2021

Дежурные группы будут работать в течение трех дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 30 октября по 7 ноября 2021 в Волгоградской области, как и по всей России, из-за ухудшающей ситуации с коронавирусом будут нерабочие дни. Однако в региональном центре на следующей неделе продолжат принимать малышей детские сады, но не в полном объеме. В учреждениях сформировали дежурные группы, которые будут работать 1, 2 и 3 ноября. 4-е и 5-е числа – праздничные дни.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, в каждом районе будет не менее десяти дежурных групп во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021. Воспитатели провели беседы с родителями, чтобы узнать, кого из детей будут приводить в детсад на следующей неделе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как будут работать поликлиники и стоматологии в Волгограде и области в нерабочие дни ноября 2021

Поликлиники и больницы Волгоградской области будут работать в нерабочие дни с 30 октября по 8 ноября 2021 (подробности)

Что будет работать в нерабочие дни в Волгограде с 30 октября по 7 ноября 2021 года

Рассказываем, что и как будет работать в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года в Волгограде (подробности)