Как будут работать поликлиники и стоматологии в Волгограде и области в нерабочие дни ноября 2021

Волгоградцев не оставят без медицинской помощи в нерабочие дни ноября. Фото: Мария ЛЕНЦ

В объявленные из-за роста заболеваемости коронавирусом нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 в Волгограде и области жители не останутся без медицинской помощи. Комитет здравоохранения региона опубликовал приказ, согласно которому все больницы, взрослые и детские поликлиники, женские консультации, травматологии, ковидарии будут работать в выходные ноября 2021 в ежедневном режиме. График работы опубликуют на сайтах медучреждений.

Так, в Волгограде и Волжском кабинеты и отделения неотложной помощи во взрослых поликлиниках будут работать в нерабочие дни с 30 октября по 8 ноября 2021 ежедневно с 8.00 до 20.00, в других городах и районах Волгоградской области – с 8.00 до 16.00. Пациентов с коронавирусом и подозрением на него в поликлиниках будут принимать также каждый день. А в ковидариях в поликлиниках №1, №4, №28 и больницы №15 пациентов ждут круглосуточно. Продолжат работать и прививочные центры. Другие врачи в поликлиниках будут принимать по утвержденному руководителями медучреждений графику.

Круглосуточно принимать пациентов из Волгограда и области в нерабочие дни с 30 октября по 8 ноября 2021 будут все травматологии. А вот ЦАОПы будут работать в одну смену. Продолжат оказывать заболевшим волгоградцам и помощь на дому.

Детские поликлиники Волгограда и области в нерабочие дни с 30 октября по 8 ноября 2021 будут работать также каждый день по утвержденному графику. Педиатры будут приходить по вызову на дом. Продолжат работать и женские консультации. А в перинатальных центрах и ведущих роддомах региона 1 и 3 ноября 2021 будут работать кабинеты антенатальной охраны плода.

Сдать кровь в центре на Голубинской и его филиале в нерабочие дни с 30 октября по 8 ноября 2021 в Волгоградской области доноры смогут 1, 2 и 3 ноября 2021. Стоматологии также установят график дежурств, но будут оказывать только неотложную и экстренную помощь.

- Получить помощь можно будет в государственных клиниках — с 8-00 до 14-00 или с 14-00 до 20-00. С графиком работы медучреждений можно ознакомиться на их официальных сайтах, - рассказали в облздраве.

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