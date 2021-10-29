В Волгоградской области глава города Котово досрочно сложил полномочия

Фото: администрация Котово.

лава городского поселения город Котово Волгоградской области Василий Голосов досрочно сложил полномочия. Депутаты Котовской гордумы приняли его заявление об отставке. Об этом «КП-Волгоград» сообщил сам Василий Голосов.

- Это так, это мое решение. Я считаю, что мною достаточно сделано за год. Решены те проблемы, на которые жаловались жители города, - рассказал Василий Васильевич.

Напомним, за последнее время в городе Котово было много проблем. Основная из них – отопление. Две зимы люди были вынуждеын мерзнуть в собственных жомах. Из-за неисправных котлов в домах 79 раз отключали тепло. В августе 2021 года прокуратура вышла в суд с требованием привести котельные в порядок.

- Этот отопительный сезон начался в срок, основные неисправности мы устранили, - подытожил Голосов.

Немало негодования вызывал ветхий водовод. Прокуратура Котовского района также через суд заставила чиновников заменить трубопровод по улице 60 лет ВЛКСМ и Мира, на котором только в 2021 году произошло 15 протечек. Надзорный орган взял под контроль решение этих проблем.

Отметим, что Василий Голосов – наш земляк. Он родился в хуторе Черныши Павловского района. Окончил Качинское высшее военное авиационное училище и Саратовскую государственную юридическую академию. Отмечен медалями «За безупречную службу» и «За отличие в службе».