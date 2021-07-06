В Котово прокуратура заставила чиновников отремонтировать ветхий трубопровод

Прокуратура Котовского района через суд заставила чиновников заменить ветхий трубопровод по улице 60 лет ВЛКСМ и Мира. Коммуникация была настолько старой, что только в 2021 году произошло 15 протечек. Страдали жители 88 многоэтажек, 1843 частных домов и социально-значимых объектов. Проблема не решалась, пока не вмешался надзорный орган.

- В суд предъявлено исковое заявлении о возложении на администрацию городского поселения Котово обязанности по замене вышеуказанного участка водопровода, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

В скором времени решение вступит в законную силу, прокуратура проконтролирует, чтобы власти позаботились о замене трубопровода.