В Котово за два года 79 раз отключали отопление из-за аварийных котлов

Жители Котово Волгоградской области последние две зимы были вынуждены мерзнуть в собственных квартирах: из-за неисправных котлов в домах 79 раз отключали тепло. На холодные батареи люди жаловались постоянно, но администрация бездействовала. Лишь после вмешательства прокуратуры проблема сдвинулась с мертвой точки. Надзорный орган подал в суд.

- Несвоевременный и частичный ремонт котлов может привести к срыву отопительного сезона. Прокуратура потребовала обеспечить качественное теплоснабжение путем проведения капитального ремонта водогрейных котлов центральной котельной, а также замены 49 аварийных участков тепловых сетей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд поддержал эту позицию и дал администрации полгода на работы. Так как отопительный сезон не за горами, в Котово уже заменили два из трех аварийных котла. Прокуратура взяла эту ситуацию на личный контроль.