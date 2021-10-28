В торговые центры Волгограда в нерабочие дни ноября 2021 пустят без QR-кода

Торговые центры продолжат работать в нерабочие дни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В нерабочие дни, которые в Волгограде и области объявили с 30 октября по 7 ноября 2021 включительно, закроются все непродовольственные магазины, где мало товаров первой необходимости. Однако торговые центры и ТРЦ в вынужденные выходные будут работать. В сам торговый центр можно будет зайти свободно, проверять наличие QR-кода будут на входе в каждый отдел, который торгует товарами первой необходимости.

Сейчас во всех крупных торговых центрах Волгограда есть продуктовые супермаркеты, аптеки, оптики. Непривитые и непереболевшие коронавирусом волгоградцы смогут пройти в них свободно. Однако в самом ТРЦ могут разделить потоки, сделав для таких магазинов отдельный вход. Также в торговых центрах Волгограда в ковидные ноябрьские каникулы продолжат работать пункты вакцинации. Кинотеатры, детские аттракционы, выставочные пространства, детские комнаты в ТРЦ и ТРК должны быть закрыты в нерабочие дни ноября 2021.

В большинстве торговых центров Волгограда есть магазины товаров для животных, детских товаров, точки с компьютерами, бытовыми приборами и электрооборудованием, товарами для сада и огорода, строительными и отделочными материалами – все это относится к товарам первой необходимости. Поэтому магазины, где доля таких товаров достигает 30% и более, продолжат работать в дни локдауна с 30 октября по 7 ноября 2021. Но сделать в них покупки смогут только обладатели QR-кода или бумажных документов о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании. С посетителей могут потребовать и паспорт, чтобы убедиться, что справка или сертификат принадлежит именно вам.

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