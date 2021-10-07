Ограничения по коронавирусу в Волгоградской области: что изменится с 12 октября

Теперь без маски и прививки не пустят ни в театр, ни в бассейн. Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за резкого роста заболеваемости и смертности в Волгограде и области вводят новые карантинные ограничения по коронавирусу. Ужесточение режима в первую очередь коснется пенсионеров старше 65 лет и тех, кто отказался от вакцинации. Режим повышенной готовности из-за COVID-19 в Волгоградской области продолжает действовать, самоизоляцию для пожилых людей вновь вернули, а волгоградцы без QR кода могут быть лишены досуга, спорта и развлечений. Читаем обновленную версию постановления 179 губернатора Волгоградской области (скачать текст документа) и смотрим, что еще изменится в Волгограде и области с 12 и 18 октября 2021 года, и по каким правилам будем жить этой осенью.

КАКИЕ КАРАНТИННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ ВВЕЛИ В ВОЛГОГРАДЕ И ОБЛАСТИ С 12 И 18 ОКТЯБРЯ 2021 И ГДЕ НУЖЕН QR КОД

С 12 октября 2021 неработающие пенсионеры старше 65 лет, в том числе более молодые хроники (согласно утвержденному облздравом перечню) снова должны жить в режиме самоизоляции, но пока это лишь рекомендовано. Выходить из дома разрешено для обращения к врачу, в магазин и для получения услуг, а также в случае прямой угрозы жизни и здоровью. Однако при этом пенсионеры могут выгулять собаку, позаниматься спортом и погулять на свежем воздухе. Справка для этого не требуется. Рекомендовали власти региона соблюдать самоизоляцию и всем остальным пенсионерам от 60 лет. При этом ограничения не распространяются на тех, кто сделал прививку от коронавируса, получив две дозы вакцины, либо переболел COVID-19 в течение последних полугода. А владельцам магазинов власти предлагают стимулировать вакцинацию и организовать скидки пенсионерам 65+ при предъявлении документа о сделанной прививке.

QR-код о пройденной вакцинации или перенесенном коронавирусе с 12 октября 2021 года придется показать всем тем, кто захочет отдохнуть в пансионатах, домах отдыха, санаториях или на турбазах Волгоградской области. В противном случае для заселения придется предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 (действует в течение 3-х суток). Исключение сделают только для детей до 18 лет.

МФЦ будут принимать волгоградцев только по предварительной записи. Чтобы попасть на прием понадобится не только паспорт, но один из трех документов: о вакцинации, о перенесенном заболевании, результат ПЦР-теста.

С 18 октября 2021 года в Волгограде и области добавятся новые карантинные ограничения по коронавирусу. Спортивно-оздоровительные, культурно-досуговые объекты и вся сфера услуг также будет недоступна антипрививочникам. Без медотвода, QR-кода о пройденной вакцинации или перенесенном коронавирусе волгоградцы не смогут заниматься спортом, поплавать в бассейне, сходить в кино, в музей, на концерт и в театр, попасть в ДК, на выставку и на любое массовое мероприятие. Закроют для этой категории и салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии и фитнес-центры. Ограничения не будут действовать лишь для детей и подростков, не коснулись они и парикмахерских услуг.