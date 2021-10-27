Памятник комсомольцам в центре Волгограда отремонтируют в 2022 году

Постамент памятника в очень плохом состоянии Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде на межведомственной рабочей группе обсудили ремонт памятника комсомольцам-защитникам Сталинграда в Центральном районе. Нынешнее состояние монумента выглядит плачевно. На постаменте множественные сколы, трещины, отслоение и разрушение гранитных плит. Привести в надлежащий вид памятник собираются в 2022 году. Проект восстановления прошел историко-культурную экспертизу.

- На основании положительного заключения экспертизы комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области согласовал реализацию данного проекта. Обращаю ваше внимание, что данные работы в соответствии с технологией необходимо проводить при установлении благоприятной погоды, - отметил на выездном совещании рабочей группы председатель регионального комитета государственной охраны объектов культурного наследия Александр Баженов.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, после окончательного утверждения проектной документации муниципалитет объявит аукцион на выполнение ремонтно-восстановительных работ. Они должны пройти в течение следующего строительного сезона и завершиться до конца 2022 года.

- На момент обследования устойчивости самих скульптур ничего не угрожает, поскольку они надежно прикреплены к монолитному железобетонному основанию. При этом постамент нуждается в комплексном ремонте, - рассказала представитель проектной организации Татьяна Набатова.

Напомним, памятник комсомольцам-защитникам Сталинграда на бульварной части проспекта Ленина был установлен в 1973 году. Со временем его состояние ухудшалось, в 2009 году упали 2 фигуры. Сейчас в плохом виде находится постамент, за это суд в прошлом году оштрафовал МБУ «Волгоградзеленхоз».