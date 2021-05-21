В Волгограде готовят к ремонту памятник комсомольцам

Постамент давно разрушается. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Памятник комсомольцам - защитникам Сталинграда, что расположен в самом центре Волгограда на бульварной части проспекта Ленина, давно требует внимания властей. Основание монумента разрушается. Но так как он имеет статус ОКН, необходимо соблюдать все предписанные законом процедуры. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, уже определена подрядная организация, которая разработает проект восстановления памятника комсомольцам.

- По результатам открытого аукциона проектно-сметную документацию по восстановлению памятника комсомольцам-защитникам Сталинграда в Центральном районе подготовит компания ООО «Стройпортал», - сообщили в администрации Волгограда.

По условиям конкурса, у фирмы имеется лицензия на работы с ОКН и опыт в этой области. До этого Стройпортал проводил разработки для братской могилы в парке Гагарина, «Маяка» на юге города и других памятных мест Волгограда. Компания должна будет обследовать памятник комсомольцам и определить, какие работы нужно провести. После документация должна пройти историко-культурную экспертизу.