«Была примером для всех»: в Волгограде коронавирус убил 18-летнюю студентку консерватории

Василиса Когут умерла, не дожив до своих 19 лет один день. Фото: соцсети

«Умерла, не дожив до своих 19 лет один день», - такой статус появился на страничке в соцсетях талантливой студентки Волгоградской консерватории имени П.А.Серебрякова Василисы Когут. Жизнь девушки оборвалась в ковидном госпитале накануне дня рождения, причиной стали коронавирус и его осложнения. В Волгограде простятся с юной и талантливой студенткой в день ее рождения 7 сентября.

Василиса очень любила музыку и училась на специальности «оркестровые струнные инструменты». В этом году окончила факультет СПО и собиралась получить высшее образование в Серебряковке. Сдала все экзамены, волновалась, строила планы. Но к занятиям девушка так и не приступила. «Юная, талантливая, позитивная, добрая и отзывчивая, скромная и трудолюбивая. Она была примером для всех, - преподаватели и друзья в шоке.

Василиса была талантливым музыкантом. Фото: соцсети

- Василиса была одной из лучших студенток: училась на «отлично», побеждала в конкурсах самого разного уровня, была членом Студенческого совета, в составе сборной команды вуза участвовала в конкурсах, форумах и фестивалях, была членом добровольческой организации «Волонтёры Серебряковки», - рассказывают в консерватории.

На прощание с Василисой придут только самые близкие люди. «В связи с особым случаем (ковид) массовое участие в траурной церемонии невозможно».

В облздраве смерть девушки подтвердили. Сейчас проводятся исследования, которые установят ее истинную причину.

«Комсомольская правда» присоединяется у соболезнованиям родным и друзьям Василисы Когут.

Это далеко не первый случай, когда коронавирус убивает молодых волгоградцев. В начале августа оперштаб сообщил о смерти 21-летней девушки, чуть позже стало известно о кончине 18-летнего парня и двухлетней девочки.