Боролась не только с коронавирусом, но и с раком: стали известны обстоятельства смерти 18-летней скрипачки

7 сентября волгоградцев шокировала гибель от коронавируса совсем юной девушки: Василисе Когут было всего 19 лет. Сегодня она должна была отмечать день рождения, но в этот день ее похоронили. Поступившая на первый курс Серебряковки талантливая скрипачка умерла в ковидном госпитале больницы №5 Волгограда. Лучшие пульмонологи Волгограда советовались с коллегами из федерального центра, но спасти Василису не смогли. Возможно, причиной тому стало то, что сражалась юная пациентка не только с ковидом, но и с раком.

Плохо почувствовала себя девушка в начале августа. Ее привезли на обследование в 7-ю больницу Волгограда. Василису пролечили и выписали домой наблюдаться у гематолога. Уже в конце августа, по данным облздрава, она попала в госпиталь с коронавирусом.

- Пациентка получала иммунобиологическую терапию, препараты по лечению основного заболевания, также пациентке проводилось переливание крови. К сожалению, не смотря на весь объем оказываемой помощи, медикам не удалось спасти пациентку, - прокомментировали «КП-Волгоград» в облздраве.