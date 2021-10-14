Прививку от коронавируса сделали 900 тысяч волгоградцев

Полностью завершила иммунизацию от ковида 851 тысяча волгоградцев Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области прививку от коронавируса сделали 900 тысяч жителей. Юбилейным вакцинированным волгоградцем стал Алексей Жарков. Пенсионер вместе с супругой Галиной получил защиту от ковида в самом крупном прививочном центре региона - в музее «Россия - моя история».

Полностью завершила иммунизацию от коронавируса, получив 2 компонента вакцины, 851 тысяча жителей региона. Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, одной из самых активных категорий граждан является старшее поколение - 258 тысяч привитых. Аниковидные препараты регулярно поступают в Волгоградскую область. Накануне прибыла партия «ЭпиВакКороны» в количестве 12 960 комплектов.

При этом регион пока далек от достижения коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом в начале неделе на оперативном совещании заявил губернатор Андрей Бочаров. С 12 октября в регионе ввели самоизоляцию для непривитых пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. На брифинге оперативного штаба зампредседателя облздрава Николай Алимов рассказал, сколько жителей области нужно привить, чтобы выполнить план по выработке коллективного иммунитета.

- У нас 55% от плана, утвержденного федеральным центром, – это 80% взрослого населения. Несмотря на все мифы, страхи, вакцина доказала свою безопасность и эффективность. По факту привит уже почти каждый третий житель области и среди заболевших процент привитых ничтожен. Рост заболеваемости дают в основном не привитые, - рассказал Николай Алимов.

Вакцинироваться от COVID-19 можно в 62-х прививочных пунктах региона и в десяти торгово-развлекательных центрах Волгограда и Волжского, а также в музее «Россия - моя история».