В Волгоградской области превышен эпидпорог по ОРВИ

Волгоградские врачи продолжают работать в усиленном режиме Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области около 370 человек ежедневно заболевают коронавирусом. Ситуация с ковидом остается напряженной и может еще больше осложниться. Об этом на оперативном совещании заявил губернатор Андрей Бочаров. По-прежнему в группе риска волгоградцы в возрасте и с хроническими проблемами со здоровьем. Ситуация с COVID-19 осложняется ростом заболевания ОРВИ, эпидпорог по региону превышен на 4,8%.

- Сезон простудных заболеваний внебольничных пневмоний и гриппа вступает в активную фазу. Если еще несколько дней назад эпидпорог по простудным заболеваниям был превышен только в Волгограде, то за прошедшую неделю этот рубеж преодолен и в целом по области, - отметил Андрей Бочаров.

Поликлиники и больницы продолжают работать в авральном режиме. На оперативном совещании было отмечено, что волгоградцы по-прежнему в недостаточном темпе вакцинируются от коронавируса, чтобы был сформирован коллективный иммунитет. Напомним, с 12 октября в области вводятся новые ограничения, в том числе самоизоляция для неработающих жителей в возрасте 65 лет и старше и для неработающих жителей с хроническими заболеваниями, которые не привились от ковида.

Среди задач, поставленных на оперативном совещании, было поставлено проработать дополнительные профилактические мероприятия, которые могут поэтапно вводиться при осложнении санитарно-эпидемиологической обстановки.