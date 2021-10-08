Руины мельницы Гергардта в Волгограде защищают от обрушения

Пережившую войну столетнюю мельницу защитят от дальнейшего разрушения. Фото: музей-заповедника «Сталинградская битва».

В Волгограде специалисты приступили к первому этапу противоаварийных работ для сохранения исторических руин мельницы имени Грудинина, больше известной как мельницы Гергардта – одного из главных памятников Сталинградской битвы города-героя. Сначала уберут кирпичи с обвалившегося фронтона, чтобы уберечь объект культурного наследия федерального значения от дальнейшего разрушения, рассказали в пресс-службе музея-заповедника «Сталинградская битва».

- В ходе противоаварийных мероприятий будет осуществлен демонтаж кирпичной кладки с разрушенного фронтона здания и бетонных перекрытий, находящихся в аварийном состоянии, - сообщили в музее, частью которого является мельница Гергардта.

Специалисты разбирают завалы. Фото: музей-заповедника «Сталинградская битва».

После специалисты должны будут расчистить внутренние завалы и установить конструкции для безопасного производства последующих работ.

Напомним, о консервации мельницы Гергардта в Волгограде говорят уже много лет. Но до дела не дошло, пока в марте 2021 года из-за накопившейся влажности и сильного ветра обрушилась часть стены Мельницы Гергардта. Отвалился как раз тот фрагмент, где была надпись «Гергардт» на боковом фасаде.