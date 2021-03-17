Краевед Роман Шкода: «Нужна срочная консервация мельницы Гергардта, иначе могут быть дальнейшие разрушения»

Так выглядит здание после обрушения фронтона. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Часть фронтона обрушилась внутрь здания паровой мельницы Гергардта. Старинное здание не выдержало порывов ветра, который вовсе не был ураганным. Горожане обеспокоены разрушением памятника истории и одного из главных символов города-героя Волгограда. По мнению краеведа Романа Шкоды, здание мельницы нуждается в срочной консервации.

- Если говорить об объеме разрушений, то он относительно невелик. Но, к сожалению, утрачена надпись «Гергардт» на боковом фасаде, которая была узнаваемым и исторически очень ценным элементом. Кроме того, неизвестно, какую деформацию конструкций произвела обрушившаяся часть, не повреждены ли несущие конструкции. В здание должны зайти эксперты и посмотреть, что там происходит, - считает Роман Шкода.

Надпись "Гергардт" на втором фасаде утрачена. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Во время Сталинградской битвы мельница почти два месяца находилась в осаде. Здание выдержало тысячи атак и налеты вражеской авиации, внутри шли бои за каждый этаж. Крыша полностью разрушена, стены иссечены снарядами. Тогда мельница выстояла, но время не менее жестоко.

- Еще во время Великой Отечественной войны мельница Гергардта получила многочисленные трещины. Десятки лет в них свободно проникает вода, снег, лед, все это приводит к дальнейшему разрушению здания. Нужно защитить мельницу от негативного воздействия природных факторов. И чем быстрее это будет сделано, тем лучше. Сейчас необходимо срочно провести противоаварийные работы, ликвидировать все потенциально опасные трещины, - отмечает Роман Шкода. - Ничего страшного от того, что туда зайдет человек и будет какие-то работы мастерком проводить.

Внутри все завалено кирпичами. Фото: Олег ДИМИТРОВ

Обрушившаяся южная часть здания паровой мельницы до недавнего времени была наиболее сохранившейся. Внутри есть бетонная лестница, по которой можно подняться до самого верха. Туда время от времени пускали журналистов, там проводили съемки реконструкторы. Теперь внутри все завалено обрушившимся кирпичом. У мощных несущих стен еще есть запас прочности, а вот перекрытия между этажами в мельнице Гергардта очень тонкие. Из-за попавших в здание снарядов они буквально выглядят как решето.

- Огромный по весу кусок упал внутрь и что там он разрушил, надо смотреть. Сейчас нужно какое-то очень серьезное решение принимать по консервации мельницы Гергардта, по противоаварийным работам, иначе могут быть дальнейшие разрушения. Время идет, здание приходит в негодность. Ему более 120 лет, да, сделано очень качественно, но это же кирпич, это не вечно, - считает краевед.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как выглядит мельница Гергардта в Волгограде изнутри Корреспонденты «Комсомолки» прошлись по укромным уголкам памятника разрушенному Сталинграду (фоторепортаж).