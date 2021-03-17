Стена мельницы Гергардта обрушилась в Волгограде: последние новости

Фронтон утратил надпись "Гергардт". Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фронтон одной из главных визитных карточек Волгограда - старинной мельницы Гергардта у стен музея-панорама «Сталинградская битва» - обрушился накануне. Пережившие войну руины не выдержали сильного ветра. Прокуратура Волгоградской области проверяет, что делали в музее для сохранения уникального памятника. Руководство музея-заповедника пока хранит молчание.

- Будет дана правовая оценка достаточности принимаемых мер по сохранности указанного объекта культурного наследия, - сообщила «КП-Волгоград» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина,

Мельница Гергардта в 1917 году. Фото: из архива музея-заповедника "Сталинградская битва".

Мельница Гергардта или Грудинина, как ее называли в советское время, лишилась части фронтона с южной стороны здания. На ней до недавнего времени располагалась надпись «Гергардт». Теперь она утрачена. Большая часть верхней части стены упала внутрь здания. Обрушившиеся снаружи к подножию мельницы кирпичи уже убрали рабочие.

Мельница Гергардта в 1967 году. Фото из архива МУП Метроэлектротранс.

Построенная в 1900 году мельница Гергардта – одно из трех зданий в Волгограде, которые после окончания Сталинградской битвы решили не сносить, и не восстанавливать. Они остались в назидание потомкам. О том, что здание нуждается в реконструкции, в Волгограде говорили уже много лет. Предлагали даже заключить мельницу в стеклянный саркофаг, чтобы ее не разрушали перепады температур, дождь, снег и ветер. Здание уже много лет закрыто для экскурсий и огорожено. Но и работ там не проводят.

- Если говорить об объеме разрушений, то он относительно невелик. Но, к сожалению, утрачена надпись «Гергардт» на боковом фасаде, которая была узнаваемым и исторически очень ценным элементом. Кроме того, неизвестно, какую деформацию конструкций произвела обрушившаяся часть. Она упала внутрь и неизвестно, не повреждены ли несущие конструкции. В здание должны зайти эксперты и посмотреть, что там происходит, - считает краевед Роман Шкода.

Так теперь выглядят руины паровой мельницы в центре Волгограда. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Сохранение руин – работа в некоторых случаях даже более сложная, чем реставрация зданий для последующего использования. Нередко приходится слышать, мол, они же и так руины, зачем с ними еще что-то делать? К сожалению, из-за подобного невежественного мнения людей, распределяющих финансы, мы можем очень скоро лишиться еще одной страницы своей истории, - считает председатель совета регионального отделения ВООПиИиК Валерий Котельников.

Внутри мельница сильно разрушена. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Общественники составили для правительства РФ список объектов культурного наследия Волгоградской области, которые требуют проведения полного комплекса научно-реставрационных работ в первоочередном порядке. В перечне значатся все три руинированных памятника Сталинградской битвы, на которых работы по консервации должны были проходить регулярно в течении последних тридцати лет.

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