С начала учебного года волгоградские школьники стали чаще болеть ОРВИ

За неделю заболеваемость ОРВИ среди школьников увеличилась на 23% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области в начале сентября школьники стали чаще заболевать острыми респираторными инфекциями. В Управлении Роспотребнадзора по региону рост числа юных пациентов назвали традиционным для данного периода времени. По сравнению с предыдущей неделей количество подхвативших ОРВИ детей в возрасте 7-17 лет увеличилось на 23%, среди дошколят 3-6 лет – заболеваемость увеличилась на 14%. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.

В Волгоградской области в целом уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями находится ниже эпидемического порога на 13%. В ведомстве отметили важность в сентябре-октябре привиться против гриппа. В этом сезоне вакцинация должна охватить 60% от численности населения региона. Также в Роспотребнадзоре напомнили о необходимости иммунизации против коронавируса.

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