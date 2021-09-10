В школах Волгоградской области 28 классов отправили на дистанционку из-за коронавируса

Кассы закрывают из-за ковида. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начало учебного года в Волгоградской области началось с резкого роста числа заболевших ОРВИ среди детей в возрасте от 7 до 14 лет. В первую же неделю сентября прирост инфицированных составил 18%. Заржаются дети и коронавирусом. 10 сентября «КП-Волгоград» стало известно, сколько классов в регионе закрыли на карантин в связи с COVID-19. Как рассказали в пресс-службе областной администрации, что учащиеся 28 классов ушли на дистанционное обучение.

- В регионе вместе с Роспотребнадзором отработан алгоритм действий, который применяется при заболевании детей COVID-19 при массовых сезонных заболеваниях: если в классе появляются заболевшие, то на карантин отправляется весь класс (группа). Так, в случае с ОРВИ такое решение принимается – когда заболело свыше 20 %, в случае с COVID-19 — если зафиксирован хотя бы единичный случай заболевания, - добавили в ведомстве.