В Роспотребнадзоре рассказали, кому и когда можно делать прививку от гриппа и от коронавируса

Медики рекомендуют привиться и от гриппа, и от ковида. Фото: Олег ЗОЛОТО

Впереди сезон простуд, гриппа и ОРВИ. В этом году вирусы начали распространяться гораздо раньше обычного. Какие штаммы гриппа будут атаковать волгоградцев в сезоне 2021-2022 годов, нужно ли делать прививку, если в прошлом году эпидемии гриппа не было, и совместимы ли вакцины от гриппа и от коронавируса - санитарные врачи регионального Роспотребнадзора ответили на самые распространенные вопросы.

Какую прививку делать – от гриппа или от ковида?

В прошлом сезоне эпидемии гриппа в Волгограде и области не было, зато косил жителей региона коронавирус. Но это не значит, что и этой осенью грипп затаится. При этом можно заразиться и COVID-19. Инфекции это разные и обе опасные, могут привести к летальному исходу.

- Чтобы защитить себя от гриппа и COVID-19 необходимо пройти вакцинацию как от коронавируса, так и от гриппа. Интервал между этими разными вакцинами должен быть один месяц, - отмечают в Роспотребнадзоре.

От каких штаммов гриппа защитит вакцина?

В мире продолжают циркулировать свиной грипп А/H1N1/pdm2009 и другие не менее опасные штаммы, которые могут вызвать тяжелое течение заболевания и привести к вирусной пневмонии. В этом году в состав вакцин включили такие вирусы, как A/Wisconsin/588/2019, A/Cambodia/e0826360/2020 и A/Victoria/2570/2019, а также штаммы типа В - B/Washington/02/2019 и B/Phuket/3073/2013. В трехвалентных препаратах содержатся два штамма типа А и один типа В, в четырехвалентных добавлен еще один штамм В.

- Четырехвалентные вакцины считаются более эффективными - так как они защищают от большего количества вариаций вируса, - поясняют специалисты.

Когда какую прививку сделать?

Вакцинация от гриппа в Волгоградской области стартовала в начале сентября и продлится до ноября. Делать прививку нужно хотя бы за две-три недели до начала массовой заболеваемости, чтобы успел сформироваться иммунитет. От коронавируса прививают в любое время. Главное правило - интервал между этими прививками должен быть не меньше месяца.

- Если вы еще не сделали прививку ни от коронавируса, ни от гриппа, то сначала нужно пройти двухэтапную вакцинацию от COVID-19 и, спустя месяц после введения второго компонента, привиться от гриппа, - поясняют в Роспотребнадзоре.

Если же вы переболели ковидом или прививались от него менее полугода назад, то сначала можно провакцинироваться от гриппа, а затем от коронавируса. А вот прививку от гриппа и пневмококка медики могут сделать в один день, особенно если пациент входит в группу риска.

Кто в группе риска?

От гриппа в первую очередь врачи советуют прививать маленьких детей, школьников, студентов. Рекомендуют вакцинацию и всем работающим с людьми: медикам, сотрудникам сфер ЖКХ, торговли, транспорта, образования и других. Также в группе риска беременные женщины, пожилые люди и хроники с заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением.